НБР одобрил проект развития исторических объектов Чистополя

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» в Чистополе был одобрен Новым банком развития (НБР). Об этом в ходе встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, находящимся с рабочим визитом в Шанхае, заявил президент НБР стран БРИКС Кундапур Ваман Каматх.
Президент Татарстана поблагодарил Каматха за одобрение этого проекта, назвав Чистополь уникальным историко-культурным центром. Проект был подготовлен РФ совместно с НБР БРИКС, в нем участвуют девять российских городов.
Объем финансирования проекта составляет более 220 млн долларов. На работы в Чистополе будет затрачено 38 млн долларов.
В Чистополе будут проведены масштабные ремонтно-реконструкционные работы. В частности, планируется создать новые музеи, реконструировать пассажирскую пристань. Проект будет реализован в 2018 — 2025 годах.
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