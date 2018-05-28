Китайские специалисты будут перенимать опыт РТ на чемпионате Worldskills в Казани

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал о готовности делиться опытом Казани в части организации крупных мероприятий, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Рустам Минниханов поздравил шанхайского градоначальника Ин Юна с получением права на проведение чемпионата Worldskills в 2021 году.
«Нет сомнений, что Шанхай очень достойно проведет этот чемпионат. У вас большой опыт. Мы в свою очередь готовы предоставить вам необходимую информацию, рассказать о своем опыте», — отметил Президент Татарстана.
Встреча мэра Шанхая и Рустама Минниханова прошла во время рабочего визита Президента РТ в Китай.
Ин Юн поприветствовал Минниханова в Шанхае.
«Мне очень приятно вновь с вами встретиться. Вы — наш большой друг», — сказал мэр.
Он отметил, что в последние годы сотрудничество между Шанхаем и Татарстаном стабильно развивается, виден рост торгово-экономической сфере и других областях.
Мэр Шанхая считает, что одно из перспективных направлений взаимодействия — обмен опытом в части организации и проведения крупных международных спортивных мероприятий.
«На следующий год в Казани пройдёт 45-й мировой чемпионат по стандартам Worldskills. Шанхай примет чемпионат рабочих профессий в 2021 году. Мы бы хотели направить в Татарстан своих специалистов, чтобы изучить практики организации и проведения чемпионата, чтобы в дальнейшем применить их уже у себя», — отметил Ин Юн.
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