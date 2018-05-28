Генконсул Венгрии в Казани поприветствовал Шаймиева на татарском

Фото: tatarstan.ru
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер приветствовал Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева на татарском языке. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Штифтер отметил, что у венгерского и татарского народа давние исторические связи, поэтому много общих слов. Это помогает в изучении татарского языка.
На встрече Генконсул Венгрии в Казани рассказал, что 15 — 19 октября в столице РТ хотят провести международную конференцию по истории древних венгров. В ней поучаствуют археологи из разных стран, включая Венгрию. Также запланировано участие представителя Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.
Генеральное консульство Венгрии в Казани открылось в 2015 году. Первым генконсулом был Ференц Контра. В сентябре 2017 года на эту должность назначен Адам Штифтер. Он владеет венгерским, английским и русским языками.
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