Директор по международному маркетингу Haier: Мы ценим поддержку местных властей

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Фото: Эльвира Мухаметдинова
(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ», Мухаметдинова Эльвира). Сегодня на церемонии закладки первого камня в основание завода по производству стиральных машин директор по маркетингу международного департамента компании Haier Лю Ся объяснила, почему якорной территорией для строительства технопарка были выбраны именно Набережных Челны. «Мы ощутили большую поддержку со стороны местных властей, что само по себе является большой ценностью», — заявила гостья.
По ее словам, не последнюю роль сыграло удачное осуществление проекта по основанию в Автограде завода по производству холодильников, который начал работать здесь в 2016 году и буквально недавно отметил выпуск 300-тысячного холодильника на челнинской земле.
Город имеет потребительский и кадровый потенциал, отметила госпожа Лю Ся. Новый завод рассчитывает найти здесь как специалистов для предприятия, так и покупателей своей продукции.
Китайский производитель стиральных холодильников рассчитывает использовать и удачное месторасположение Татарстана и Набережных Челнов. «Благодаря удобной логистической схеме, мы сможем усилить свое присутствие на рынке Средней Азии», – заявила топ-менеджер компании Haier.
По словам госпожи Лю Ся, в прошлом году компания Haier запустила в тестовом режиме продажу моделей стиральных машин, которые будут выпускаться в Набережных Челнах. Результаты тестирования оказались многообещающими. За семь месяцев продаж стиральные машины компании Haier заняли третье место среди самых востребованных моделей в России.
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