«АК БАРС» Банк объявляет о старте ребрендинга

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В год празднования своего 25-летия «АК БАРС» Банк обновляет позиционирование бренда.
«Новая концепция отражает миссию и ценности банка, основанные на клиентоцентричной модели построения бизнеса и технологичном развитии. Это видение продолжает реализацию Стратегии развития банка до 2021 года. Банк меняется изнутри, настало время обновить и внешнее позиционирование. Новый слоган — „Банк решений для вашей жизни“. Наш новый бренд — это обещание для клиентов и партнеров становиться лучше с каждым днем», — прокомментировал Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.
Обновлению фирменного стиля предшествовали масштабные статистические исследования и тестирования на фокус-группах. Совместно с победителем тендера (международным брендинговым агентством Landor Associates) банк провел тщательные интервью с партнерами и клиентами, тестировал различные варианты визуальной концепции. Новая платформа включает в себя коммуникационную матрицу для сообщений ключевым группам клиентов, новый фирменный стиль — логотип, шрифты, фирменные цвета и графические элементы. Новый дизайн будет соответствовать современным требованиям к цифровым интерфейса и станет ближе и понятнее молодым клиентам банка. Почти все услуги банка сегодня доступны в режиме онлайн, и популярность дистанционных каналов с каждым годом растет — за прошлый год количество электронных операций в «АК БАРС» Банке выросло в 2,3 раза.
Предыдущий фирменный стиль и логотип «АК БАРС» Банка был разработан в 1997 году казанской дизайн-студией «Миан». Внедрение обновленного фирменного стиля будет поэтапным, в соответствии с плановым графиком обновления отделений банка и вывесок, запуска новых рекламных кампаний.
Следующая новость
Президент НБР высоко оценил потенциал татарстанских проектов, включая комплексное развитие Чистополя.
14 лет назад возле населенного пункта Пригородное в Чечне погибли шесть российских военнослужащих.
Адам Штифтер сказал, что у венгерского и татарского языков есть много общих слов, что помогает в изучении.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Четыре образовательные организации получили автобусы для перевозки учеников.
Самый большой долг по налогам в Казани среди юридически лиц – 79 млн рублей.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
ДТП произошло напротив станции техобслуживания «Гараж 34».
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В торжестве приняли участие министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, генконсул КНР в Казани господин У Инцинь, вице-президент компании Haier Шу Хай.
28 маяПобедитель WorldSkills Russia-2018 Виктор Марков: «Точность и спокойствие – именно эти качества помогли мне выиграть»
28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли