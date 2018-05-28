«АК БАРС» Банк объявляет о старте ребрендинга

В год празднования своего 25-летия «АК БАРС» Банк обновляет позиционирование бренда.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В год празднования своего 25-летия «АК БАРС» Банк обновляет позиционирование бренда.

«Новая концепция отражает миссию и ценности банка, основанные на клиентоцентричной модели построения бизнеса и технологичном развитии. Это видение продолжает реализацию Стратегии развития банка до 2021 года. Банк меняется изнутри, настало время обновить и внешнее позиционирование. Новый слоган — „Банк решений для вашей жизни“. Наш новый бренд — это обещание для клиентов и партнеров становиться лучше с каждым днем», — прокомментировал Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.

Обновлению фирменного стиля предшествовали масштабные статистические исследования и тестирования на фокус-группах. Совместно с победителем тендера (международным брендинговым агентством Landor Associates) банк провел тщательные интервью с партнерами и клиентами, тестировал различные варианты визуальной концепции. Новая платформа включает в себя коммуникационную матрицу для сообщений ключевым группам клиентов, новый фирменный стиль — логотип, шрифты, фирменные цвета и графические элементы. Новый дизайн будет соответствовать современным требованиям к цифровым интерфейса и станет ближе и понятнее молодым клиентам банка. Почти все услуги банка сегодня доступны в режиме онлайн, и популярность дистанционных каналов с каждым годом растет — за прошлый год количество электронных операций в «АК БАРС» Банке выросло в 2,3 раза.

Предыдущий фирменный стиль и логотип «АК БАРС» Банка был разработан в 1997 году казанской дизайн-студией «Миан». Внедрение обновленного фирменного стиля будет поэтапным, в соответствии с плановым графиком обновления отделений банка и вывесок, запуска новых рекламных кампаний.