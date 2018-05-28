ВТБ в Татарстане финансирует производителя посуды для бортового питания

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). ВТБ в Татарстане предоставил ООО «Ростпластик», отечественному производителю посуды для бортового питания авиапассажиров, кредит на сумму 5 млн рублей. Финансирование обеспечено поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). Средства направлены на приобретение сырья и материалов для увеличения объема выпускаемой продукции.
Руководитель дирекции банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина отметила: «Наш банк активно участвует в реализации проектов с господдержкой. Предоставленное нами финансирование позволит компании Ростпластик расширить производство выпускаемой продукции. Мы уверены, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению позиций компании на рынке».
Директор ООО «Ростпластик» Леонид Кавалерчик, в свою очередь, отметил: «Вот уже 20 лет наша продукция пользуется стабильным спросом во всех регионах России. Сотрудничество с ВТБ — одним из крупнейших банков нашей страны — подтверждает стабильное финансовое положение компании «Ростпластик» и ее высокие позиции на рынке».
Всего в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП ВТБ в Татарстане заключил 28 кредитных соглашений на общую сумму 4,3 млрд рублей, из которых на текущую дату выдано 3,8 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 136 млн рублей.
Для справки:
ООО «Ростпластик» специализируется на производстве широкого спектра изделий из пластмассы для питания пассажиров самолетов. Изделия компании приобретают аэропорты Внуково, Домодедово, Кольцово, Пулково, Шереметьево, а также аэропорты в Казани, Ростове-на Дону, Сочи, Уфе. Продукцию Ростплатика используют авиакомпании Аэрофлот, Россия, Уральские авиалинии, Азур Эйр.
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства – инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых – для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе: http://corpmsp.ru
Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 16 мая 2018 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 10,4 тысяч гарантий и поручительств на сумму свыше 184,8 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 237,1 млрд рублей
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