Врио главы Магаданской области стал мэр Нижнего Тагила

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов стал и. о. губернатора Магаданской области. Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области» опубликован на сайте Президента России.
Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного по собственному желанию, говорится в указе.
Врио губернатора Магаданской области стал Сергей Носов, который был избран мэром Нижнего Тагила в октябре 2012 года. За него проголосовали более 80 процентов горожан.
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