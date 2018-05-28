Госфонд «Самрук-Казына» призвал российских инвесторов вкладываться в Казахстан

Правительство Казахстана создает для инвесторов очень хорошие условия, сообщил управляющий директор фонда.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» призвал российских инвесторов вкладываться в Казахстан в рамках программы по приватизации госактивов. С таким заявлением во время видеомоста Москва — Екатеринбург — Казань — Астрахань в ИА «Татар-информ» выступил управляющий директор Фонда по трансформации, приватизации и реструктуризации Нурлан Рахметов.

«Вкладывайте в Казахстан, это страна больших возможностей, тем более российские коллеги хорошо об этом знают», — отметил он.

По его словам, Правительство Казахстана создает для инвесторов очень хорошие условия. Это освобождение на пять лет от таможенных пошлин, корпоративного подоходного налога и налога на землю, и на восемь лет — от налога на имущество, а также масса других привилегий.

«Когда инвесторы приходят к нам, мы должны понимать, что в Казахстане достаточно серьезно защищены права миноритарных акционеров. Я сказал бы, что с точки зрения прозрачности среди суверенных фондов мы являемся самыми прозрачными», — заявил Рахметов.

Фонд основан в 2008 году указом Президента Республики Казахстан. Единственным акционером фонда является Правительство Казахстана. «Самрук-Казына» управляет национальными компаниями Казахстана в ключевых отраслях экономики.