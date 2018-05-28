Ильсур Метшин занял второе место в топе мэров столиц ПФО

Глава администрации города Казани Калинкин Денис расположился на 7 стройке рейтинга.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Мэр Казани Ильсур Метшин занял вторую строку в медиарейтинге глав столиц ПФО, сообщает пресс-служба независимой информационной компании Медиалогии.

Рейтинг учитывает события, в которых фигурировали главы столиц ПФО в течение апреля. За апрель СМИ писали, что Метшин дал обещание купить участок земли в Новониколаевске и жить там с семьей, чтобы убедить противников строительства мусоросжигательного завода в безопасности данного проекта, также он предложил создать рабочую группу по его строительству.

Глава Нижнего города Владимир Панов удерживает первую позицию в рейтинге. В течение месяца он представил журналистам проект новой организационной структуры администрации города. Мэр также запретил муниципальным служащим в течение рабочего дня ходить в спортзал и предложил жителям города сообщать о чиновниках-прогульщиках.

Ресурс также предоставил медиарейтинг глав администраций столиц субъектов ПФО. Глава администрации города Казани Денис Калинкин расположился на 7-й стройке рейтинга. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов занял первое место, а глава администрации Пензы Виктор Кувайцев — второе.

Ирек Ялалов поручил провести внеплановый инструктаж на всех торговых и промышленных предприятиях Уфы и обещал в присутствии СМИ закрыть торговые объекты, которые не соответствуют правилам пожарной безопасности.

«Медиалогия» является независимой российской информационной компанией, которая специализируется на анализе медиа-ресурсов в реальном времени. Рейтинг построен на данных базы СМИ, которая включает в себя телевидение, радио, газеты, информационные агентства и т. п.