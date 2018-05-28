Ильсур Метшин занял второе место в топе мэров столиц ПФО

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Мэр Казани Ильсур Метшин занял вторую строку в медиарейтинге глав столиц ПФО, сообщает пресс-служба независимой информационной компании Медиалогии.
Рейтинг учитывает события, в которых фигурировали главы столиц ПФО в течение апреля. За апрель СМИ писали, что Метшин дал обещание купить участок земли в Новониколаевске и жить там с семьей, чтобы убедить противников строительства мусоросжигательного завода в безопасности данного проекта, также он предложил создать рабочую группу по его строительству.
Глава Нижнего города Владимир Панов удерживает первую позицию в рейтинге. В течение месяца он представил журналистам проект новой организационной структуры администрации города. Мэр также запретил муниципальным служащим в течение рабочего дня ходить в спортзал и предложил жителям города сообщать о чиновниках-прогульщиках.
Ресурс также предоставил медиарейтинг глав администраций столиц субъектов ПФО. Глава администрации города Казани Денис Калинкин расположился на 7-й стройке рейтинга. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов занял первое место, а глава администрации Пензы Виктор Кувайцев — второе.
Ирек Ялалов поручил провести внеплановый инструктаж на всех торговых и промышленных предприятиях Уфы и обещал в присутствии СМИ закрыть торговые объекты, которые не соответствуют правилам пожарной безопасности.
«Медиалогия» является независимой российской информационной компанией, которая специализируется на анализе медиа-ресурсов в реальном времени. Рейтинг построен на данных базы СМИ, которая включает в себя телевидение, радио, газеты, информационные агентства и т. п.
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