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Татар-информ

28 мая 2018, 11:50

Экономика и финансы

ВТБ и СОГАЗ объявляют об объединении страхового бизнеса

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В результате объединения двух лидеров появляется крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Группа ВТБ и страховая Группа «СОГАЗ» достигли соглашения о продаже 100 процентов СК «ВТБ Страхование». В рамках сделки Группа ВТБ в дополнение к денежной компенсации получает 10 процентов акций объединенной компании, которая будет работать под брендом «Согаз».

Данная сделка является уникальной по масштабам и значимости для российского финансового рынка. В результате объединения двух лидеров появляется крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли, отличающийся наивысшим уровнем финансовой устойчивости и имеющий наиболее сбалансированный страховой портфель.

Объединенная компания будет обладать универсальной экспертизой во всех видах страхования. Помимо традиционно сильных для Страховой Группы «СОГАЗ» направлений, в частности, корпоративного и добровольного медицинского страхования, она получит лучшие компетенции Группы ВТБ в секторе банковского и розничного страхования.

За счет интеграции профильных активов, входящих в периметр сделки, объединенная компания станет безусловным лидером в таком важном сегменте, как обязательное медицинское страхование, а также займет ведущие позиции в страховании жизни.

Реализуемая сделка принесет существенный положительный эффект для обеих сторон. Стратегическое партнерство позволит Страховой Группе «СОГАЗ» расширить спектр предоставляемых услуг с использованием лучших практик Группы ВТБ. В свою очередь Группа ВТБ получит крупнейшего партнера, который обеспечит надежную страховую защиту клиентов.

Суммарная начисленная премия страхового бизнеса Группы «СОГАЗ» и Группы ВТБ, исходя из финансовых показателей по МСФО за 2017 год, составляет около 280 млрд рублей, суммарные активы — 550 млрд рублей.

Закрытие сделки планируется в третьем квартале 2018 года после получения всех необходимых согласований.

Для справки:

Компания «ВТБ Страхование» работает на страховом рынке с 2000 года и предоставляет своим клиентам широкий перечень качественных страховых услуг. Среди клиентов компании — предприятия водного и воздушного транспорта, деревообрабатывающей, угольной, химической промышленности, энергетического машиностроения, строительства, сферы финансов, торговли, энергетики и др. Филиалы и офисы продаж ВТБ Страхование работают более чем в 90 крупнейших городах России.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком по объему сборов (по данным Банка России за 2017 год). Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.

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