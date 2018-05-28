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Татар-информ

28 мая 2018, 11:20

Экономика и финансы

ВТБ и Федеральная пассажирская компания подписали соглашение о сотрудничестве

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Документ предусматривает перевод сотрудников ФПК на зарплатные «Мультикарты» банка ВТБ.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В четверг, 24 мая, на Петербургском международном экономическом форуме заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников и генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает перевод сотрудников ФПК на зарплатные «Мультикарты» банка ВТБ, поддерживающие платежную систему «Мир».

«Мультикарта» — флагманский продукт ВТБ в линейке карт, который позволяет выбирать бонусную категорию. Клиентам доступно накопление бонусов в зависимости от типов транзакций: за повседневные покупки, оплату путешествий, счетов за парковки, АЗС, рестораны и кафе. Также предусмотрены cash-back на весь оборот по карте и возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5 п.п.

Владельцам карт на базе платежной системы «Мир», эмитированных ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете.

Как отметил в ходе встречи Анатолий Печатников, ВТБ имеет многолетний опыт обслуживания крупнейших компаний в рамках зарплатных проектов. Одним из стратегических партнеров для банка является Федеральная пассажирская компания. Сотрудничество ВТБ и ФПК позволяет работникам предприятия пользоваться продуктами банка на льготных условиях.

Петр Иванов подчеркнул, что ФПК и ВТБ являются давними деловыми партнерами. Банк обеспечивает поддержку сервиса по оплате билетов на сайте ОАО «РЖД», мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах, а также обслуживает зарплатные карты сотрудников ФПК.

«Будучи социально ориентированной компанией, АО „ФПК“ гарантированно выполняет свои обязательства перед более чем 60-тысячным коллективом и поэтому выбирает для зарплатных проектов национальную платёжную систему „МИР“. Переход на банковские карты отечественной системы позволит предоставить сотрудникам крупнейшего в Европе железнодорожного перевозчика в дальнем следовании надежные и выгодные условия хранения российской валюты на зарплатных счетах», — сказал генеральный директор АО «ФПК».

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