Казахстанский госфонд «Самрук-Казына» в рамках приватизации госактивов привлек 400 млн долларов

Самые крупные привлечения в фонде ожидают от продажи компаний, выходящих на IPO.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» в рамках программы по приватизации госактивов привлек 400 млн долларов. Об этом во время видеомоста Москва — Екатеринбург — Казань — Астрахань в ИА «Татар-информ» заявил управляющий директор фонда по трансформации, приватизации и реструктуризации Нурлан Рахметов.

«Я могу сказать, сколько мы привлекли. Пока эта сумма скромная, всего 400 млн долларов. Это не самые крупные наши активы. Понятно, что самые крупные привлечения будут от продажи наших компаний, которые мы выводим на IPO (первичное публичное предложение — прим. Т-и). То есть, условно 25 процентов „КазМунайГаза“ или „Казахстан Темир Жолы“ – это уже цифры на порядок выше», — сообщил он.

Фонд основан в 2008 году указом Президента Республики Казахстан. Единственным акционером фонда является Правительство Казахстана. «Самрук-Казына» управляет национальными компаниями Казахстана в ключевых отраслях экономики.