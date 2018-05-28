Предприниматели Казани задолжали полтора миллиарда рублей налогов

Самый большой долг по налогам в Казани среди юридически лиц – 79 млн рублей.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Предприниматели Казани задолжали более полутора миллиардов рублей по налоговым платежам. Сегодня судебные приставы прошли рейдом по казанским юридическим лицам, которые не заплатили налоги.

На первом же объекте бизнесмен, занимающийся ремонтом компьютеров, сразу признал свою задолженность. Сумма небольшая и, по словам предпринимателя, он планирует в ближайшее время её оплатить.

«У нас сейчас проблемы с отчетностью, в понедельник мы предоставим все документы к вам в отдел», – заявил предприниматель приставам.

Приставы, в свою очередь, вручили ему требование оплатить имеющуюся задолженность.

«На данный момент в Казани возбуждено 31 452 исполнительных производств по фактам неуплаты налогов в доход государства. С начала этого года наложено 117 арестов на сумму свыше 39 миллионов рублей», – рассказал судебный пристав-исполнитель Шамиль Мухаметзянов.

По информации судебных приставов, самый большой долг по налогам среди юридических лиц Казани – 79 миллионов рублей.

По второму адресу, у еще одного должника, судебные приставы арестовали имущество – он задолжал государству более 30 тысяч рублей. В течение десяти дней юрлицо может добровольно отдать деньги или его имущество уйдет с торгов.



«Мы произвели арест имущества должника, в данном случае это металлические трубы. Если должник не погасит долги, его имущество будет реализовано в счет погашения долга. Имущество остается на ответственное хранение у должника», – рассказала судебный пристав-исполнитель Ирина Гаврилова.