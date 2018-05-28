ВТБ продал Marathon Group 11,8 процента акций сети «Магнит»

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Группа ВТБ продала 12,05 млн акций (11,82 процента акций) розничной сети «Магнит» компании Marathon Group.
Сумма сделки не разглашается. Стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 млрд рублей (около 1,02 млрд долларов).
В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале «Магнита» снизилась до 17,28 процента.
Группа ВТБ вошла в капитал компании «Магнита» в феврале 2018 года и по-прежнему рассматривает данное приобретение в качестве долгосрочной инвестиции, планируя вывести «Магнит» на качественно новый уровень своего развития.
Решение группы ВТБ о сокращении своего участия и частичной продаже доли в капитале «Магнита» базируется на совокупности факторов, включая приемлемый профиль риска осуществляемых инвестиций и уровень владения, достаточный для участия в управлении компанией через совет директоров.
По завершении данной сделки группа ВТБ наряду с другими акционерами продолжит активное участие в развитии бизнеса компании «Магнит» и поддержании лучших стандартов корпоративного управления, принятых в публичных компаниях.
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