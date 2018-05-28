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Татар-информ

28 мая 2018, 14:00

Экономика и финансы

АО «Транснефть — Прикамье» передало автобусы школам Малопургинского района Удмуртии

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Четыре образовательные организации получили автобусы для перевозки учеников.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» подарило школьные автобусы четырем образовательным учреждениям Малопургинского района Удмуртии.

В торжественной церемонии приняли участие министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова и глава Малопургинского района Сергей Юрин. 

Гендиректор АО «Транснефть — Прикамье» Роберт Галиев вручил ключи от автобусов директорам средней общеобразовательной школы № 1, гимназии с. Малая Пурга, а также спортивной школы и центра детского творчества.

Новые автобусы позволят организовать безопасную перевозку учеников, разгрузить школьные маршруты и обеспечить участие детей в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах.

В 2018-2019 годах АО «Транснефть — Прикамье» в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования планирует отремонтировать и оснастить лабораторным и демонстрационным оборудованием классы точных наук шести образовательных учреждений Удмуртии, отметил Роберт Галиев.

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