Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» подарило школьные автобусы четырем образовательным учреждениям Малопургинского района Удмуртии.
В торжественной церемонии приняли участие министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова и глава Малопургинского района Сергей Юрин.
Гендиректор АО «Транснефть — Прикамье» Роберт Галиев вручил ключи от автобусов директорам средней общеобразовательной школы № 1, гимназии с. Малая Пурга, а также спортивной школы и центра детского творчества.
Новые автобусы позволят организовать безопасную перевозку учеников, разгрузить школьные маршруты и обеспечить участие детей в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах.
В 2018-2019 годах АО «Транснефть — Прикамье» в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования планирует отремонтировать и оснастить лабораторным и демонстрационным оборудованием классы точных наук шести образовательных учреждений Удмуртии, отметил Роберт Галиев.
Президент НБР высоко оценил потенциал татарстанских проектов, включая комплексное развитие Чистополя.
14 лет назад возле населенного пункта Пригородное в Чечне погибли шесть российских военнослужащих.
Адам Штифтер сказал, что у венгерского и татарского языков есть много общих слов, что помогает в изучении.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Четыре образовательные организации получили автобусы для перевозки учеников.
Самый большой долг по налогам в Казани среди юридически лиц – 79 млн рублей.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
ДТП произошло напротив станции техобслуживания «Гараж 34».
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В торжестве приняли участие министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, генконсул КНР в Казани господин У Инцинь, вице-президент компании Haier Шу Хай.
28 маяПобедитель WorldSkills Russia-2018 Виктор Марков: «Точность и спокойствие – именно эти качества помогли мне выиграть»
28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли