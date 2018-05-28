Глава Якутии ушел в отставку

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Глава Якутии Егор Борисов ушел в отставку. Об уходе с поста главы региона он сообщил на своей странице в Instagram.
«Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель», — написал Борисов.
Борисов поблагодарил народ Якутии за оказанное доверие, Президента РФ Владимира Путина за поддержку и понимание, а органы республиканские органы власти за сотрудничество.
Должность главы субъекта Борисов занимал с сентября 2010 года.
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