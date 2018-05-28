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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Нурлате сбитый «Ладой» мотоциклист госпитализирован с переломами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня утром напротив станции техобслуживания «Гараж 34» по улице Самаренкина 54-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» сбил 33-летнего мотоциклиста на «Сузуки».
Прибывшие на место пожарные ПСЧ №125 перенесли пострадавшего мужчину в автомобиль медиков. В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в Нурлатскую ЦРБ с переломами левого и правого предплечий и бедра.
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ДТП произошло напротив станции техобслуживания «Гараж 34».
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