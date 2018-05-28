ВТБ и РЖД планируют внедрить цифровой формат взаимодействия с пассажирами

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Во время проведения XXII Петербургского международного экономического форума РЖД и банк ВТБ подписали договор о сотрудничестве в сфере виртуальной экономики, сообщает пресс-служба ВТБ.
Документ подписали президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор-председатель правления компании РДЖ Олег Белозеров.
Основным направлениям сотрудничества станет развитие транспортно-платежной экосистемы основного оператора сети российских железных дорог. Со своей стороны, банк предоставит возможности для использования платежных сервисов. Стороны планируют расширить информационный обмен, внедрить цифровой формат общения с пассажирами.
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