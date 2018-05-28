В ИА «Татар-информ» расскажут о фестивале «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК» ко Дню защиты детей

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Завтра, 29 мая, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция фестивального движения «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК» ко Дню защиты детей, в ходе которой журналисты узнают:

- о церемонии вручении государственных стипендий Президента РТ;

- об участии лауреатов фестиваля в концертах ко Дню защиты детей в городах и районах республики;

- о концерте фестиваля ко Дню России в Казани.

- о летней творческой смене в Крыму.

В мероприятии примeт участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова, генеральный продюсер фестиваля, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

