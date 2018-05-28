Приятели намеревались сбыть в Татарстане более 1200 граммов «синтетики» и свыше 1700 граммов гашиша.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани у двух парней из Москвы изъяли почти три килограмма наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

19 мая инспекторы ДПС остановили на Мамадышском тракте «Тойоту Камри», которой управлял 18-летний водитель из Москвы. В авто сидел его приятель, оба парня заметно нервничали. Правоохранители нашли в салоне машины около 20 граммов «синтетики».

При проведении дальнейшего расследования сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани совместно с коллегами из отдела полиции «Гвардейский» обнаружили наркотики также в съёмной квартире задержанных и в тайнике под бампером авто.

В результате правоохранители изъяли более 1200 граммов синтетических наркотиков и 1700 граммов гашиша.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».