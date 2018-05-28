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Предприниматели Казани задолжали полтора миллиарда рублей налогов

Татар-информ

28 мая 2018, 10:10

Экономика и финансы

Количество заявок на ипотеку в АКИБАНКе выросло на 59 процентов

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В этом году банк уже принял более 200 заявок на ипотеку на сумму 330 млн рублей.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). АКИБАНК принял более 200 заявок на ипотеку на сумму 330 млн рублей по итогам первого квартала текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, количество желающих приобрести недвижимость за счет ипотечного кредита увеличилось на 59 процентов.

На сегодняшний день ипотечный портфель банка составляет 220 млн рублей. 

Минимальную ставку банк предоставляет в рамках продукта «Семейная ипотека с государственной поддержкой». За три года динамика ипотечных ставок снизилась с 14,5 процента до 6 процентов. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Рефинансирование ипотечного кредита другого банка для зарплатных клиентов банка и клиентов других кредитных организаций доступно под 9 процентов*. 

«Сегодня мы наблюдаем значительно выросший интерес к ипотечным кредитам. Заемщиков продолжают привлекать низкие ипотечные ставки. Срок кредитования, в свою очередь, составил 10 лет, для сравнения в 2016 и 2017 году — 13 и 12 лет соответственно. Мы предлагаем клиентам возможность выбора наиболее комфортных условий выплаты займа, а при необходимости — изменение графика платежей. Кроме того, внутри банка ежедневно осуществляется масштабная работа по оптимизации процесса выдачи ипотечных кредитов, мы максимально автоматизируем процессы и сокращаем издержки», заявил начальник управления по обслуживанию физических лиц ПАО «АКИБАНК» Руслан Гараев.

В 2017 году в АКИБАНК обратилось более 900 клиентов за кредитами с целью улучшить жилищные условия, банк оформил 326 ипотечных займов. Всего за последние три года — 659. Объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос на 42 процента и составил более 500 млн рублей. 

Сегодня срок действия решения о выдаче кредита в АКИБАНКе составляет 90 дней. Клиенты могут погашать займ через терминалы самообслуживания банка. 

Средний возраст ипотечных заемщиков в АКИБАНКе — 30-35 лет. 

Объем выдачи розничных кредитов банка по результатам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличился на 23 процента. Всего кредитная организация выдала 1,9 млрд рублей. Средний размер ставки по розничным кредитам в банке в 2017 году снизился в среднем на 3 п. пункта. 

ПАО «АКИБАНК». Лицензия ЦБ РФ № 2587

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*Условия кредита «Перекредитование ипотеки». Рынок: Первичный/Вторичный. Валюта кредита: Российские рубли. Минимальная сумма кредита: 500 000 руб. Максимальная сумма кредита: 10 000 000 руб. Первоначальный взнос (ПВ): не менее 20 процентов от стоимости недвижимого имущества. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Процентная ставка по кредиту: 9,50 процента годовых при ПВ от 20-30 процентов; 9,25 процента годовых при ПВ от 30 процентов; 9,00 процента годовых при ПВ более 50 процентов. Имеется возможность подтвердить доход справкой по форме Банка (при этом ставка увеличивается на 0,5 процента и составит 10,00 процента; 9,75 процента; 9,50 процента). Надбавка +0,5 процента для опции "Легкая ипотека«1 (ставка 10,00 процента, ставка 9,75 процента, ставка 9,50 процента). Обеспечение: залог приобретаемого недвижимого имущества. Заемщик за свой счет заказывает отчет об определении рыночной стоимости приобретаемого недвижимого имущества. Страховое обеспечение: обязательным условием является страхование предмета залога (приобретаемой недвижимости). По желанию заемщика может быть произведено: личное страхование, страхование титула. При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 0,7 процента. Досрочное погашение: без моратория и комиссий.

Назначение опции «Легкая ипотека» — предоставление минимального пакета документов для рассмотрения заявки на кредит: паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение сотрудника федеральных органов власти, загранпаспорт, военный билет)

С требованиями к заемщику можно ознакомиться на сайте банка.

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