Сотрудники УЭБ и ПК МВД России по Челнам изъяли у задержанных 52 рыбы и 16 сетей.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Челнинские полицейские задержали браконьеров на особо охраняемой зоне реки Кама, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В рамках операции «Нерест» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челнам задержали двух мужчин, которые ловили сетями рыбу без специального разрешения.

Сотрудники УЭБ и ПК МВД России по Челнам изъяли у задержанных 52 рыбы и 16 сетей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит срок до двух лет лишения свободы.