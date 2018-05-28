(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Челнинские полицейские задержали браконьеров на особо охраняемой зоне реки Кама, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В рамках операции «Нерест» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челнам задержали двух мужчин, которые ловили сетями рыбу без специального разрешения.
Сотрудники УЭБ и ПК МВД России по Челнам изъяли у задержанных 52 рыбы и 16 сетей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит срок до двух лет лишения свободы.
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