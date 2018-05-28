Сделан еще один шаг к цифровому «умному городу»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Информационные системы «Административная комиссия» и «Государственные и муниципальные платежи» планируют произвести интеграцию, которая поможет жителям Казани оплачивать свои счета через государственный и республиканский веб-сайты, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Благодаря интеграции казанцам не придется тратить время в очередях в банке, также не будет необходимости лично предъявлять квитанции в службу судебных приставов.
Из-за большого объема протоколов об административных правонарушениях внедрен защищенный электронный документооборот между Административной комиссией и Федеральной службой судебных приставов России с помощью Единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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