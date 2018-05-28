К ЧМ-2018 в Казани появятся три новые пешеходные зоны

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани появится три новые пешеходные зоны, сообщил глава комитета по благоустройству исполкома города Игорь Куляжев на деловом понедельнике в мэрии. Это бульвар по ул. Фучика (от остановки школа № 125 до проспекта Победы), бульвар по ул. Абсалямова (от проспекта Ямашева до ул. Чистопольская) и пешеходная зона по ул. Декабристов.
На Фучика появятся новые дорожки, детская и спортивная площадки, скамейки и зеленые насаждения.
Бульвар по ул. Абсалямова с функциональными зонами соединит Парк Победы с набережной Казанки.
Пешеходная зона по ул. Декабристов позволит соединить станцию метро «Козья слобода» с Центром семьи «Казан», где пройдет фан-фест во время ЧМ-2018. Кроме того, пешеходной сделают улицу Рабочую.
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