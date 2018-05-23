Бузова выпустит шоколад под собственной маркой Buzchocolate

В линейке продукта Бузовой традиционно будут представлены три вида шоколада – черный, белый и молочный.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова объявила о выпуске шоколада под собственной маркой Buzchocolate, передает «СтарХит».



Пиар-директор певицы – Антон Богославский рассказал, что Оля часто летает в самолетах и заказывает кофе. К этому напитку подаются несколько квадратиков шоколада. Так и у Бузовой возникла идея создать десерт под своим именем. Мужчина отметил, что такие сладости одобряют даже диетологи, так как от пары долек шоколада нет угрозы поправиться.



Ольга Бузова уже подписала контракт с одной из подмосковных фабрик. В линейке продукта Бузовой традиционно будут представлены три вида шоколада – черный, белый и молочный.



Певица также поделилась, что сама придумала дизайн для обертки шоколада. По словам брюнетки, на обертке будут «поцелуйчики», так как сладости звезда ассоциирует с романтикой. Цена на шоколад будет средней, чтобы каждый мог его оценить.



Ранее сообщалось, что Бузова откроет ресторан на Цветном бульваре. Певица пообещала, что в меню она включит различные салаты, горячее и напитки, которые будут делаться по фирменным рецептам. Чек не будет превышать тысячу рублей. Стены заведения будут украшать постеры с изображением звезды.