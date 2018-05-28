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Татар-информ

28 мая 2018, 11:24

Спорт

В Казани назвали лауреатов III национальной премии в области боевых искусств «Алтын Билбау»

Фото: Филиал Российского Союза Боевых Искусств по РТ


Награждение престижной премией прошло в пяти номинациях.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В Казани назвали лауреатов III национальной премии в области боевых искусств «Алтын Билбау» – «Золотой пояс». 26 мая в казанском зале «УНИКС» состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств – событие значимое в мире боевых искусств.

Интрига вокруг него зрела практически весь год. Какой спортсмен, тренер или руководитель организации будет удостоен звания лауреата, станет обладателем статуэтки с содержанием драгоценных металлов, специального почётного знака и удостоверения к нему, а также денежной премии.

Кроме того, это светско-спортивное мероприятие – еще одна возможность встретиться и пообщаться спортсменам, руководителям федераций различных школ и направлений восточных единоборств.

На звание лауреатов премии на рассмотрение компетентной комиссии были выдвинуты 50 кандидатов из 14 организаций, развивающих единоборства в Татарстане. Всего их, к слову, 32.

В чествовании и награждении представителей боевых искусств приняли участие: председатель Конституционного суда РТ, президент филиала РСБИ по РТ Фархат Хуснутдинов, председатель Совета муниципальных образований РТ, президент Федерации спортивной борьбы Экзам Губайдулин, первый заместитель руководителя Аппарата президента РТ Марат Муратов, министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. А также участники и ветераны боевых действий, известные артисты, общественные, религиозные и политические деятели, заслуженные тренеры и спортсмены.

Открыл церемонию вручения национальной премии «Золотой пояс» председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов, который зачитал приветственное письмо от сопредседателей Российского Союза боевых искусств: заместителя председателя Правительства РФ Юрия Трутнева и первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириленко.

Награждение престижной премией прошло в пяти номинациях.

В номинации «Лучший спортсмен (боец) года» лауреатом стал Хаммат Акмадетдинов из Набережных Челнов, не раз прославивший флаг Татарстана на первенствах Европы и Кубке мира по каратэ киокусинкай.

«Лучшей спортсменкой года» признана шестикратная победительница первенства Европы по ушу Идалия Гафарова (Казань).

Звание «Лучший тренер года» и статуэтку получил старший тренер Федерации сетокан РТ Ралиф Шарафеев (поселок Васильево).

«Лучшим руководителем года» назван президент Федерации восточного боевого единоборства РТ Валерий Валк (Нижнекамск).

В номинации «Лучший промоутер года» победу одержал генеральный продюсер профессионального турнира по ММА «Золотая орда». А награду за «Верность традиции» присудили, одному из лидеров направления каратэ киокусинкай в Татарстане, Виктору Клочкову (Альметьевск).

Помимо лауреатов и номинантов премии, медалью «В честь 10 -летия Российского Союза боевых искусств в РТ» были награждены президент Федерации кендо РТ Владислав Толкишевский и председатель Попечительского совета Федерации ушу РТ Рузаль Габитов.

В творческом блоке церемонии были показаны лучшие номера звезд эстрады и показательные выступления мастеров по ушу, самбо, кендо, джиу-джитсу, айкидо и киокусинкай.

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