Юлдуз Миннуллина провела поэтическую экскурсию по улицам Казани

Экскурсия прошла в рамках программы V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). 25 мая в 21.00 от театра Камала по улицам Казани отправился автобус с участниками поэтической экскурсии. Автором и экскурсоводом необычного путешествия стала известная татарская поэтесса Юлдуз Миннуллина.

Поэтическая экскурсия «Арттан йөри Казан урамнары» («Город ходит следом») прошла в рамках программы V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка». 45-местный автобус проехал по обозначенному маршруту по улицам Казани. Пассажиром автобуса мог стать любой желающий, по предварительной электронной регистрации. Программа имела маркировку 18+.

В течение 40 минут автобус ездил по Казани, а Юлдуз Миннуллина читала свои стихи.

От Камаловского театра автобус проехал к площади Тукая, оттуда, развернувшись, направился в сторону автовокзала. Миновав здание автовокзала «Казань», заехал в Речной вокзал, оттуда — к Железнодорожному вокзалу, и, мимо кремлевских стен, заехал на Ленинскую дамбу. Далее маршрут шел по берегу Казанки, через мост Миллениум — к Корстону, затем по улице Карла Маркса и улице Пушкина автобус вернулся к театру Камала. Маршрут был составлен по тем местам города, которые так или иначе связаны со стихами.

Некоторые пассажиры неотрывно смотрели в окно, часть предпочла наблюдать за тем, как Юлдуз Миннулина читает.

«Я думала, вы будете слушать и смотреть в окно: места выбирала связанные со стихами. Где были написаны эти стихи — по тем местам и проехали. Старалась, чтобы они совпадали. Хотела вернуть городу слова, которые он когда-то одолжил. Если вы их приняли — большое спасибо!», — сказала после экскурсии поэтесса.

Среди пассажиров, наряду с поклонниками Юлдуз Миннуллиной, были и те, кто совсем не был знаком с ее творчеством. Один из них — театральный критик Олег Лоевский, приехавший в Татарстан для участия на театральном фестивале «Буа: пространство диалога». В поэтический автобус он сел вместе с коллегой, театральным критиком Ниязом Игламовым. «Стихи я слушал как музыку, чувствовал ритм. Тембр голоса и гармония звуков создавали музыкальный фон. Этот фон был интересным, поймал рифмы», — сказал театровед.

А Нияз Игламов признался, что экскурсия пробудила в нем воспоминания о молодости. «Тосковал по старой Казани и вспоминал молодость, которая в ней прошла, — сказал он. — В последние годы на той стороне Казанки появился совсем другой город, я же вспоминал Савинку, ее старые дома. Думал о своей жизни». Нияз Игламов также сказал, что прозвучавшие стихи ему очень хорошо знакомы, многие из них он знает наизусть.