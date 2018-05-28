СМИ: В Правительстве РФ обсуждается повышение НДС

НДС может повыситься с 18 процентов до 20.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Одним из источников финансирования указа Президента России Владимира Путина от 7 мая может стать повышение НДС до 20 процентов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова трех федеральных чиновников.

Такой вариант решения вопроса позволит получить бюджету около 2 трлн руб. за шестилетний период. Также источники «Ведомостей» рассказали, что рассматривается возможность отмены льготной ставки НДС в 10 процентов на лекарства, книги и продукты питания. Ее могут заменить пособием.

До 2004 года ставка НДС составляла 20 процентов, затем ее снизили. По словам собеседников, введение прежней ставки является лучшим решением в сравнении с другими. В Правительстве также обсуждались такие варианты, как введение налога с продаж и повышение НДФЛ.

7 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство должно разработать меры, способствующие экономическому росту страны до уровня выше среднемировых, повышению работоспособности и увеличению средней продолжительности жизни (78 лет). На данный законопроект отводятся 25 трлн руб., из которых 8 трлн властям предстоит найти в дальнейшем.