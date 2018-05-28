В Мензелинском районе в ДТП получили травмы пассажирки «Лады» с Башкирскими номерами

На 1106-м километре трассы М7 отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с «Киа Рио».

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Мензелинском районе в аварии получили травмы пассажирки «Лады» с Башкирскими номерами, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на 1106-м километре трассы М7 столкнулись «Гранта» и «Киа Рио».

В результате аварии с переломом ключицы госпитализирована 19-летняя пассажирка отечественного авто, еще одна 21-летняя пассажирка получила тупую травму живота. На момент аварии в «Ладе» также находился четырехлетний мальчик, ребенок не пострадал.

На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ №122, врачи и правоохранители.