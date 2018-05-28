Дорогу на выезде из ЖК «Салават Купере» будут ремонтировать до середины июня

Поэтапное перекрытие части дороги на ул. Тэцевская запланировано с 29 мая по 12 июня.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Улучшение дорожной ситуации на выезде из ЖК «Салават купере» начнется с ремонта дороги на ул. Тэцевская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Перекрытие части дороги на ул. Тэцевская запланировано с 29 мая по 12 июня. Работы будут производиться на участке от ул. Северо-Западная до ул. Автосервисная. Ограничение движения будет частичным и поэтапным, отмечается в сообщении.