Пограничники отметили в Казани свой профессиональный праздник

Фото: Александр Елисеев
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани пограничники отметили столетний юбилей со дня основания службы. Около памятника Погибшему солдату в парке имени Горького прошел торжественный митинг.
«Пограничники несут службы на всей территории нашей необъятной Родины, в том числе и в Татарстане. Граница – это порог, добродушно открытый для гостей и защищённый от неприятеля. Героические подвиги сражавшихся против самураев, с нацистскими захватчиками, в Афганистане – навечно вписаны в историю», – открыл митинг начальник контрольно-пропускного пункта «Казань-Аэропорт» Андрей Афанасьев.
«Служба на границе – это в первую очередь ответственность. Это братство. В пограничной службе очень важно, чтобы рядом был верный товарищ, который всегда прикроет тебя», – поделился пограничник Михаил.
Митинг окончился возложением цветов к мемориалу, после этого перед собравшимися выступили бойцы со служебными собаками, а также кинологи МВД по РТ.
«Собака – это самый верный, самый надёжный друг. На границе без нее никуда», – рассказал пограничник Гавис Камалов.
«Собака, с одной стороны, надежный помощник. А с другой – есть сложности. На границе всегда с собой приходилось таскать лежанку для нее, потому что всегда заботишься о своем животном», – заметил Фарил Зарипов.
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