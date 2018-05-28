В Казани пройдет практическая конференция Федерации хоккея России

На мероприятии Федерация хоккея и «Академия хоккея Ак Барс» подпишут меморандум о сотрудничестве.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В столице Татарстана с 29 по 30 мая пройдет Международная практическая конференция Федерации хоккея России «Национальная программа подготовки хоккеистов "Красная Машина: Философия и базовые принципы"».

Участие в конференции примут заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов, легенда казанского «Ак Барса» Сергей Зиновьев, президент «Ак Барса» Наиль Маганов, президент ФХР Владислав Третьяк и другие хоккейные «селебрити» страны, а также представители Финляндии.

Планируется, что участники мероприятия обсудят вопросы подготовки хоккеистов и развитие детского хоккея в России. Завершится конференция 30 мая подписанием меморандума о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и «Академией хоккея Ак Барс».

