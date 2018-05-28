Владислав Третьяк вручит медали чемпионов России хоккеистам и тренерам «Ак Барса»

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Медали и Кубок чемпионов России хоккеистам казанского «Ак Барса» вручит президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель медиацентра хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Степанов.
Чествование «Ак Барса» начнется 30 мая в 17.00 на площади Тысячелетия – для зрителей будут работать интерактивные и фотозоны, фудкорты и многое другое. В 18.00 хоккеистов принимает Президент Татарстана Рустам Минниханов, с 18.50 до 19.30 обладатели Кубка Гагарина проедут по городу, а в 19.00 на площади Тысячелетия стартует концертная программа. Специальными гостями мероприятия станут Полина Гагарина, группа «Пицца» и рэпер Мот.
«Команде будут вручены золотые медали и Кубок чемпионов России, это произойдет, когда игроки заедут на площадь Тысячелетия. Награды игроки и тренеры получат из рук президента ФХР Владислава Третьяка», – отметил Степанов. Также спикер добавил, что на праздник приглашены все руководители российского хоккея. «Приглашения получили все высшее руководство Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиги. Надеемся, что будут все», – подчеркнул руководитель медиацентра «Ак Барса».
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