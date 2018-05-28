Инцидент произошел в районе села Старое Чурилино.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Арском районе спасатели отыскали потерявшуюся в лесу женщину со сломанной ногой, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение об исчезновении 61-летней женщины. Заявитель рассказал, что оставил нетрезвую родственницу на ж/д платформе в селе Качелино и уехал, однако та на поезд так и не села. Он сообщил, что женщина сейчас находится в лесу неподалеку от станции и, возможно, у нее сломана нога.

На месте развернули поисковые работы спасатели ПСЧ №107, ЗПСО №4, медработники и сотрудники полиции. Через три с половиной часа женщину удалось обнаружить в 500 метрах от ж/д платформы в селе Старое Чурилино. Медики наложили шину на ногу пострадавшей и госпитализировали ее в Арскую ЦРБ.