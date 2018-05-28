«Платформа ОФД» назвала семь причин для покупки онлайн-кассы до 1 июля

Бизнесменам напомнили, что при регистрации кассовой техники в налоговой службе до 1 июля можно вернуть до 18 тысяч рублей.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Оператор фискальных данных России «Платформа ОФД» назвала семь главных бонусов покупки онлайн-кассы и ее регистрации в налоговой службе до 1 июля.

Так, например, государство вернет предпринимателям 18 тысяч рублей на каждую единицу кассовой техники. Компенсацию получат плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патента (ПСН). Отмечается, что налоговый вычет полагается не только на саму кассу, но и на работы по ее установке, покупку фискального накопителя и на услуги оператора фискальных данных (ОФД)

«Платформа ОФД» готова предоставить дополнительный бонус. При подключении предприниматели на ЕНВД и ПСН смогут бесплатно пользоваться услугами «Платформы ОФД» до 1 июля 2018 года. Этого времени будет достаточно, чтобы протестировать личный кабинет и оценить функционал системы. Приобрести терминал или кассу, фискальный накопитель и услуги ОФД одновременно можно в интернет-магазине «Платформа ОФД».

Еще одной причиной для покупки онлайн-касс стали новые маркетинговые инструменты. Можно брендировать кассовые чеки, размещая на них название своей компании и логотип. Услуги «Именной чек компании», «Брендированное сообщение» и «Логотип в чеке» доступны в личном кабинете «Платформа ОФД».

ОФД собирает и хранит кассовые чеки, чтобы передавать их в ФНС — это значит, что вся информация по продажам будет храниться в одном месте. Сервис аналитики доступен в личном кабинете «Платформа ОФД», где можно оптимизировать свой ассортимент и цены, узнать, какие товары наиболее популярны и доходны. Это поможет скорректировать закупки, быть лучше конкурентов.

Еще сильнее расширить функционал ОФД можно с помощью приложений, размещенных в магазине market.platformaofd.ru. В частности, эти приложения позволят синхронизировать данные с сервисами 1С и инструментами учета, благодаря чему бухгалтеру вести его станет гораздо проще.

Консультации по 54-ФЗ можно получить у партнеров «Платформа ОФД» — нужно обратиться в центры техобслуживания и авторизованные сервисные центры по работе с кассовой техникой в городе. Отмечается, что бесплатный тестовый период работы с «Платформа ОФД» для ЕНВД и ПСН действует только до 1 июля.