К концу лета Минздрав подготовит комплекс мер для сокращения смертности от онкологии.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). К концу лета в России появится программа борьбы с онкозаболеваниями, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом пишут «Известия».

Для сокращения смертности населения от онкологических заболеваний Минздрав планирует разработать комплексную программу, которая включит правильную и быструю диагностику, создание лабораторий, организацию центров онкорадиологии и внедрение новых препаратов, рассказала министр.

Для этих целей при Минздраве создан специальный координационный совет из 60 ведущих специалистов страны.

Программа борьбы с онкозаболеваниями будет готова в конце лета, сообщила Скворцова.