(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). К концу лета в России появится программа борьбы с онкозаболеваниями, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом пишут «Известия».
Для сокращения смертности населения от онкологических заболеваний Минздрав планирует разработать комплексную программу, которая включит правильную и быструю диагностику, создание лабораторий, организацию центров онкорадиологии и внедрение новых препаратов, рассказала министр.
Для этих целей при Минздраве создан специальный координационный совет из 60 ведущих специалистов страны.
Программа борьбы с онкозаболеваниями будет готова в конце лета, сообщила Скворцова.
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