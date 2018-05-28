Главное
Следствие попросило арестовать главу МЧС по Кемеровской области на два месяца

Татар-информ

28 мая 2018, 10:40

Здоровье и среда

В России появится программа борьбы с онкозаболеваниями

Рекомендуем


К концу лета Минздрав подготовит комплекс мер для сокращения смертности от онкологии.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). К концу лета в России появится программа борьбы с онкозаболеваниями, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом пишут «Известия».

Для сокращения смертности населения от онкологических заболеваний Минздрав планирует разработать комплексную программу, которая включит правильную и быструю диагностику, создание лабораторий, организацию центров онкорадиологии и внедрение новых препаратов, рассказала министр.

Для этих целей при Минздраве создан специальный координационный совет из 60 ведущих специалистов страны.

Программа борьбы с онкозаболеваниями будет готова в конце лета, сообщила Скворцова.

Следующая новость

Муфтий Татарстана научил татарстанцев правильно стричь ногти
Новости дня
11:54
К ЧМ-2018 в Казани появятся три новые пешеходные зоны
11:53
Следствие попросило арестовать главу МЧС по Кемеровской области на два месяца
11:52
Минниханов получил звание «Почетного доктора Казанского университета»
11:32
Дорогу на выезде из ЖК «Салават Купере» будут ремонтировать до середины июня
11:24
В Казани назвали лауреатов III национальной премии в области боевых искусств «Алтын Билбау»

Награждение престижной премией прошло в пяти номинациях.

11:22
СМИ: В Правительстве РФ обсуждается повышение НДС
11:17
В Мензелинском районе в ДТП получили травмы пассажирки «Лады» с Башкирскими номерами

На 1106-м километре трассы М7 отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с «Киа Рио».

11:02
Пограничники отметили в Казани свой профессиональный праздник

В этом году стражи границы празднуют сто лет со дня основания службы.

10:42
Владислав Третьяк вручит медали чемпионов России хоккеистам и тренерам «Ак Барса»
10:40
В России появится программа борьбы с онкозаболеваниями
10:35
«Платформа ОФД» назвала семь причин для покупки онлайн-кассы до 1 июля
10:33
Фильм о Хане Соло из «Звездных войн» неудачно стартовал в российском прокате
10:31
В Арском районе спасатели отыскали потерявшуюся в лесу женщину со сломанной ногой

Инцидент произошел в районе села Старое Чурилино.

10:24
Василий Токранов примет участие в чествовании «Ак Барса»

Чемпион Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» перешел в питерский СКА.

10:18
На «Черном озере» будут жить черные лебеди Одиллия и Зигфрид

Проект домика для лебедей на Черном озере проходил архитектурную экспертизу.

10:16
Австрийский канцлер заявил о ненадежности США
10:16
Площадка у «Чаши» останется покрытой опилками до следующего лета

Территорию фестиваля болельщиков в Казани обновят к следующему сезону.

10:14
Первая часть набережной Кабана откроется для казанцев уже 15 июня

За очищение воды в озере Кабан будет отвечать уникальная для Татарстана фитоочистная система.

10:10
Ночных посетителей казанских парков развлекут тихими вечеринками

В парках Казани в темное время суток будут проходить квесты, тихие вечеринки, ночные маркеты.

10:08
Путин поздравил с Днем пограничника
10:02
В Казани не будут перекрывать дороги во время чемпионского парада «Ак Барса»

Хоккеисты проедут по центру города на автобусе и продемонстрируют Кубок Гагарина всем желающим.

10:00
В Казани появится первый общественный огород

В Горкинско-Ометьевском лесу дети смогут выращивать зелень и овощи, а в сентябре оценить урожай.

09:56
Стоимость торговых точек в парках Казани по результатам аукционов выросла до более 5 млн рублей

Средний рост начальной цены лотов составил 730 процентов по всем лотам.

09:52
Минниханов прилетел в Шанхай с рабочим визитом

Президент Татарстана поучаствует в III ежегодном заседании Нового банка развития.

09:48
Кубок Гагарина отправится в Чехию и примет участие в Сабантуе

Трофей продолжает свое путешествие по всему миру вместе с его действующими обладателями – хоккеистами «Ак Барса».

События

28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли

27 маяВрач из телевизора: 10 советов татарстанским родителям от доктора Комаровского

27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью

26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре

26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей

26 маяПоследние с Назарбаева: семья с ребенком-инвалидом против исполкома Казани

25 маяВладимир Алекно: «В новом сезоне самой сложной задачей будет мотивация игроков»

События недели

«Я призываю Вас поддержать Обращение за сохранение изучения родных языков народов РФ в школах»

События недели

Сборная России по хоккею: олимпийское похмелье

Пресс-центр

Пресс-конференция о международных спортивных мероприятиях среди школьников и студентов

Интервью

Чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

Видеосюжеты

В Госсовете Татарстана были организованы мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку

ФОТО

Пресс-конференция "Международные спортивные мероприятия,как фактор развития физкультуры и спорта сре

ФОТО

Пресс-конференция с хоккейной командой "Ак Барс"

ФОТО

Женский республиканский ифтар