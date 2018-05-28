Фильм о Хане Соло из «Звездных войн» неудачно стартовал в российском прокате

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Фильм о Хане Соло из «Звездных войн», российская премьера которого состоялась 24 мая, не смог занять первое место по итогам выходных с 25 по 27 мая, передает ТАСС.
За первые три дня проката в России и СНГ кинолента собрала 189,3 млн рублей, уступив место экшну «Дэдпул-2», который лидирует вторую неделю подряд. Боевик, главную роль в котором сыграл Райан Рейнольдс, заработал 202,9 млн рублей.
Режиссером десятых «Звездных войн» выступил Рон Ховард. Сюжет фильма завязан на знакомстве Соло с Чубаккой. В последствии Чубакка станет его преданным другом и сообщником. Эксперты назвали провалом премьеру новой части «Звездных войн», однако представители кинокомпании Disney пока предпочитают не торопиться с выводами.
Замыкает тройку финалистов в российском прокате экранизация романа Сергея Лукьяненко «Черновик», премьера которой состоялась 25 мая. За три дня выходных фильм собрал в прокате 60 млн рублей.
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