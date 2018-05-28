На «Черном озере» будут жить черные лебеди Одиллия и Зигфрид

Проект домика для лебедей на Черном озере проходил архитектурную экспертизу.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В скором времени жителями парка Черное озеро станет пара черных лебедей. Они будут жить в своем домике, который прошел специальную экспертизу. Об этом рассказал глава Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова.

Она отметила, что лебедей Дирекции подарила частная компания. Птицам дали имена Одиллия и Зигфрид, как персонажам балета «Лебединое озеро».

«Они поселятся в ближайшее время, для них был построен специальный домик. Учитывая, что парк — объект культурного наследия, домик и его проект проходили архитектурную экспертизу, он строился по всем стандартам», — подчеркнула Алсу Саетова.