Площадка у «Чаши» останется покрытой опилками до следующего лета

Территорию фестиваля болельщиков в Казани обновят к следующему сезону.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Территория у Центра семьи «Казан», на которой во время мундиаля пройдет фестиваль болельщиков, будет покрыта противопожарными опилками и сохранит этот облик до следующего лета. Об этом журналистам рассказал глава комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что для проведения мероприятий ЧМ-2018 траву на этой площадке полностью удалили из практических соображений. Вместо нее там будет специальное покрытие, которое в сухую погоду не должно пылить, а в сырую погоду не должно быть грязным.

«Вся площадка будет посыпана щепой с противопожарной обработкой, чтобы она не загорелась. По завершении фанфеста газон там не появится, мы эту территорию планируем использовать еще и для проведения Дня города и другого фестиваля. А вот на следующий год запланирована большая работа по благоустройству зоны и ландшафтному дизайну», — объяснил журналистам Куляжев.