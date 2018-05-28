Площадка у «Чаши» останется покрытой опилками до следующего лета

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Территория у Центра семьи «Казан», на которой во время мундиаля пройдет фестиваль болельщиков, будет покрыта противопожарными опилками и сохранит этот облик до следующего лета. Об этом журналистам рассказал глава комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.
Он отметил, что для проведения мероприятий ЧМ-2018 траву на этой площадке полностью удалили из практических соображений. Вместо нее там будет специальное покрытие, которое в сухую погоду не должно пылить, а в сырую погоду не должно быть грязным.
«Вся площадка будет посыпана щепой с противопожарной обработкой, чтобы она не загорелась. По завершении фанфеста газон там не появится, мы эту территорию планируем использовать еще и для проведения Дня города и другого фестиваля. А вот на следующий год запланирована большая работа по благоустройству зоны и ландшафтному дизайну», — объяснил журналистам Куляжев.
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