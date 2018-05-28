Ночных посетителей казанских парков развлекут тихими вечеринками

В парках Казани в темное время суток будут проходить квесты, тихие вечеринки, ночные маркеты.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Дирекция парков и скверов Казани создала ночную программу для посетителей общественных пространств города. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава дирекции Алсу Саетова.

«Есть некоторые парки, в которых с наступлением сумерек количество посетителей не сильно уменьшается — это парк „Черное озеро“, Парк Горького, Горкинско-Ометьевский лес. Мы решили создать программу для людей, которые отдыхают по ночам в парках. Это будут ночные квесты по паркам с учетом исторического контекста, тихие вечеринки — когда музыка слышна только в наушниках посетителей. Это будут ночные маркеты. Формат очень популярен в европейских и азиатских мегаполисов. В Гонконге есть очень знаменитый Лунный маркет», — сказала она.

В августе дирекция проведет «ночь в парках».

«Очень здорово, что Комитет по туризму поддержал нашу идею. В этом году ночной казанский велофест посвятят казанским паркам и скверам. Маршрут проложат через городские общественные пространства», — отметила Саетова.