Первая часть набережной Кабана откроется для казанцев уже 15 июня

За очищение воды в озере Кабан будет отвечать уникальная для Татарстана фитоочистная система.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Первая часть набережной озера Кабан от театра имени Камала до «Планеты фитнес» откроется для пешеходов к 15 июня. Об этом журналистам рассказал глава комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Он добавил, что на набережной рядом с торговыми рядами «Алтын» после благоустройства будет установлена фитоочистная система с зелеными растениями.

«Система будет очищать воду в озере. Мы увидим, насколько эффективно она работает. Такая технология еще не применялась не только в Казани, но и в республике, это уникальный проект», — отметил Куляжев.

Он подчеркнул, что на всем протяжении набережной до фитнес-центра будут устроены дорожки, велодорожки, пешеходная зона, озеленение и освещение — весь комплекс необходимых элементов.

«К 15-му числу это будет закончено», — заключил спикер.