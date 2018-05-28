Первая часть набережной Кабана откроется для казанцев уже 15 июня

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Первая часть набережной озера Кабан от театра имени Камала до «Планеты фитнес» откроется для пешеходов к 15 июня. Об этом журналистам рассказал глава комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.
Он добавил, что на набережной рядом с торговыми рядами «Алтын» после благоустройства будет установлена фитоочистная система с зелеными растениями.
«Система будет очищать воду в озере. Мы увидим, насколько эффективно она работает. Такая технология еще не применялась не только в Казани, но и в республике, это уникальный проект», — отметил Куляжев.
Он подчеркнул, что на всем протяжении набережной до фитнес-центра будут устроены дорожки, велодорожки, пешеходная зона, озеленение и освещение — весь комплекс необходимых элементов.
«К 15-му числу это будет закончено», — заключил спикер.
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