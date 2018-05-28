Австрийский канцлер заявил о ненадежности США

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что США становятся все более «ненадежными» для Европы. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, сообщает RT.
Самое главное — Европа должна сохранить свое единство, подчеркнул канцлер.
Кроме того, Курц отметил, что выход Великобритании из Евросоюза было ужасным решением, причиной которого стал приток в ЕС нелегальных мигрантов.
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