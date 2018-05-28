Путин поздравил с Днем пограничника

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Президента России.
Российский лидер отметил, что декрет об учреждении Пограничной Охраны был издан в «сложное, драматичное для нашей страны время» — 100 лет назад, в 1918 году.
«Отмечая эту историческую дату, мы с гордостью вспоминаем о славных, неразрывных, наполненных мужеством традициях, уходящих вглубь веков: о русских богатырских заставах; о тех, кто нес службу на засечных линиях; о солдатах и офицерах Отдельного корпуса пограничной стражи; о бессмертном подвиге героев-пограничников, бесстрашно принявших первый бой летом 1941 года; о тех, кто выполнял свой долг в Афганистане и боролся с международным терроризмом», — говорится в тексте поздравления.
Президент отметил, что пограничная служба ФСБ России решает ответственные и многоплановые задачи, демонстрирует «высокую эффективность и четкость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов России».
В поздравлении также сообщается, что комплексная работа по обустройству границ будет продолжена.
«Сделаем все, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля», — говорится в тексте.
Путин поблагодарил пограничников за «честную и добросовестную службу».
«Уверен, вы и впредь будете профессионально и безупречно выполнять свой долг», — отметил Президент России.
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