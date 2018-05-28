В Казани появится первый общественный огород

В Горкинско-Ометьевском лесу дети смогут выращивать зелень и овощи, а в сентябре оценить урожай.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Новой «фишкой» Горкинско-Ометьевского леса станет первый в Казани общественный огород. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава дирекции Алсу Саетова.

На территории парка появится специальная клумба, где дети смогут высаживать зелень, овощи и ухаживать за ними в течение всего лета. В сентябре они смогут оценить урожай, в дирекции планируют даже организовать в честь этого специальный фестиваль.

«Это очень широко распространенная практика в европейских парковых зонах. Недавно она появилась в Москве в Парке Горького и сейчас пришла в Казань. Это пока первый опыт, надеемся, что он приживется и появится в других общественных пространствах и, возможно, не только в больших парках, а на дворовых территориях, если это цивильно будет организовано», — отметила Саетова.