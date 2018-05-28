Стоимость торговых точек в парках Казани по результатам аукционов выросла до более 5 млн рублей

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Дирекция парков и скверов Казани завершила 18 аукционов на право размещения объектов нестационарной торговли в общественных пространствах города. Общая начальная цена лотов составляла около 1,5 млн рублей и по результатам торгов достигла более 5 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава дирекции Алсу Саетова.
Средний рост начальной цены составил 730 процентов по всем дотам. По некоторым лотам начальная цена выросла в 20, а где-то даже в 25 раз, добавила Саетова.
Самыми популярными стали объекты в Парке Горького и Парке Победы.
«Кафе в Парке Горького начинало торговаться со стоимостью 59 тыс. рублей и доросла до 613 тыс. Точка по продаже мороженого в Парке Победы выставлялась за 20 тыс. рублей, была продана за 490 тыс. рублей», — сказала она.
Есть лоты, которые вообще не выросли в цене — это, например, объекты парке «Крылья Советов».
«Особой нашей гордостью на данный момент является Парк Горького. Неспроста с него начали — это один из самых проблемных объектов с точки зрения размещения торговли в прошлые годы. Как вы помните, вся центральная аллея была заставлена торговыми объектами, было сложно отслеживать несанкционированную торговлю. На сегодняшний день в соответствии с архитектурной концепцией парка центральная аллея чиста, мы сконцентрировали все торговые объекты на одной площадке, привели в единый вид, даже ценники определенным образом сделали совместно с предпринимателями. Стараемся эти стандарты довести до всех парков», — отметила глава дирекции.
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