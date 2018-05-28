В районе, где возник пожар, очень плотная застройка – сгорели девять строений.

(Елабуга, 28 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Очевидцы сняли на видео сильный пожар в Елабуге, который произошел накануне, 27 мая. На улице Большой Покровской загорелись надворные постройки. Сообщение о пожаре на единый номер вызова экстренных служб поступило в 14.32.

Площадь пожара составила порядка 250 квадратных метров.

Ситуация осложнялась тем, что в этой части города плотная застройка, кроме того, в этот день был сильный ветер. В итоге пострадали девять построек: бани, сараи, гаражи и склад.

«На месте пожара сложилась следующая обстановка: горели две бани, три сарая, кровля над гаражами и пристрой мастерской. Имелась угроза распространения огня на дом, который стоял на расстоянии десяти квадратных метров от горящих надворных построек», – сообщили в отделе надзорной деятельности по Елабужскому району.

Огонь планомерно перекидывался со здания на здание, пожарным в течение часа удалось локализовать горение. В результате пожара сгорели все девять пострек. Пострадавших нет. Сумма ущерба и причины пожара пока устанавливаются.