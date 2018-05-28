Минниханов прилетел в Шанхай с рабочим визитом

Президент Татарстана поучаствует в III ежегодном заседании Нового банка развития.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Шанхай (Китайская Народная Республика) с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Основной целью поездки станет участие Минниханова в III ежегодном заседании Нового банка развития. Во второй половине дня Президент РТ выступит на семинаре «Развитие финансирования в изменяющейся глобальной окружающей среде».

Также во время визита запланирована встреча с президентом Нового банка развития Кундапуром Ваманом Каматхом и мэром города Шанхай господином Ин Юно. Ожидается, что Минниханов пообщается с руководством местных компаний, занимающихся переработкой сельхозпродукции и производством светофоров и дорожных знаков.