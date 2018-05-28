Дерипаска просит повысить тарифы для жителей Иркутской области

Группа En+, которую контролирует Олег Дерипаска, попросила у правительства снизить финансовую нагрузку за счет роста тарифов населения.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски хочет получить льготы на энергорынке, ради которых придется увеличить тарифы населения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Группа, объединяющая промышленные активы Дерипаски, направила вице-премьеру Дмитрию Козаку просьбу о снижении финансовой нагрузки. Так, например, она просит освободить UC Rusal от платежей по договорам на поставку мощности, что даст экономию в 13 — 18 млрд рублей.

Группа просит Правительство поднять тарифы сетей для населения, чтобы сократить перекрестное субсидировнаие в Иркутской области. Это можно сделать с помощью переноса части нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании. Также En+ предложила повысить предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1 процент. В группе считают, что тарифы на электроэнергию в Иркутской области самые низкие в стране: 1,01 рубля за 1 кВт/ч при средних 4,3 рубля за 1 кВт/ч.

Вице-премьер Дмитрий Козак после получения обращения от En+ поручил профильным ведомствам сформировать позицию, пишет «Коммерсантъ».