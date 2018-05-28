Из-за поднявшейся на Волге волны женщинам пришлось обратиться за помощью к спасателям.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Компания отдыхающих с детьми не смогла выбраться с острова в Зеленодольском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне четыре женщины с тремя детьми устроили пикник на острове Качели, находящемся неподалеку от казанского поселка Васильево. Ближе к вечеру сильный ветер поднял на Волге волну, из-за чего отдыхающие не смогли самостоятельно уплыть с острова.

Им на помощь на катере «Амур» прибыли инспекторы ГИМС. Спасатели благополучно доставили компанию на берег.

Отмечается, что отдыхающие пренебрегли неблагоприятным прогнозом погоды. Информация о случившемся будет направлена в районную комиссию по делам несовершеннолетних.