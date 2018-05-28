Накануне ЧМ-2018 спрос на квартиры в Казани вырос в 15 раз

Столица Татарстана заняла второе место по спросу на краткосрочную аренду жилья среди городов-участников ЧМ.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Накануне Чемпионата мира по футболу 2018 спрос на квартиры в Казани увеличился в 15 раз, сообщают аналитики «Аvito Недвижимость».

В мае количество квартир, сдаваемых в аренду в столице РТ, выросло в 22 раза по сравнению с началом года. По этому показателю Казань заняла первое место среди городов, принимающих матчи ЧМ-2018. На втором месте оказалась Самара — рост предложения в 21 раз, на третьем Москва с ростом в 17 раз.

По сравнению с началом года спрос на краткосрочную аренду в Казани увеличился в 15 раз. По этому показателю столицу Татарстана обогнал только Екатеринбург — интерес к краткосрочной аренде жилья здесь увеличился почти в девятнадцать раз. Самара расположилась на третьей строчке, ведь ее жители с начала года стали в 12 раз чаще искать квартиры.

В мае 2018 года стоимость аренды квартир почти во всех городах-участниках ЧМ-2018. Так, в Казани арендные ставки с начала года увеличились более чем на 76 процентов. В Казани средняя суточная ставка аренды по объявлениям с упоминанием в тексте Чемпионата мира по футболу достигла отметки в 13 040 рублей, что в 4,5 раза выше «обычной» стоимости в мае 2018 года.